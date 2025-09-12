После гибели четырех пассажиров катера на Волге возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта) после гибели четырех пассажиров катера в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Сегодня днем в акватории Волги опрокинулся катер с семью пассажирами. Два человека погибли, еще двое пропали без вести.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил, что происшествие произошло рядом с поселком Октябрьский. На Волгу вышли два катера с десятью пассажирами. Водитель одной из лодок не справился с управлением, и судно перевернулось.

Проводятся следственные действия, назначены экспертизы.

Диана Соловьёва