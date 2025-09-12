На Лушниковской ПГУ в Казани получили первые тонны газового сырья

На Лушниковской парогазовой установке (ПГУ) в Казани завершили основные строительные работы и получили первые тонны газового сырья. Объект расположен на базе «Казаньоргсинтез» (входит в структуру «СИБУР»). Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе компании.

Фото: Пресс-служба ПАО «СИБУР Холдинг» На Лушниковской ПГУ получили первые тонны газового сырья

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в декабре 2025 года, его мощность составит 250 МВт. Строительно-монтажные работы на ПГУ завершены на 99%, а пусконаладочные — на 54%.

Строительство Лушниковской ПГУ началось еще в 2019 году. Ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на март 2023 года. Подрядчикам выступала немецкая компания Siemens, которая в июле 2022 года объявила о выходе из проекта. В результате реализация проекта была приостановлена. Достраивать ПГУ взялась турецкая организация Enka.

В марте 2023 года «Казаньоргсинтез» подал иск к Siemens Energy и Enka после отказа от строительства парогазовой электростанции. Согласно документам, истец требовал взыскать 72,3 млн евро и 3,4 млрд руб. неотработанного аванса и процентов за пользование чужими средствами. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство представителя «Казаньоргсинтеза» об уменьшении исковых требований до 34,3 млн евро и 1,3 млрд руб. Предприятие отказалось от иска, а истцом выступала турецкая Enka. Требование организации оставили без рассмотрения.

В пресс-службе «Казаньоргсинтеза» уточнили, что Лушниковскую ПГУ достраивала компания Enka.

Диана Соловьёва