Япония ввела санкции против ОЭЗ «Алабуга» и завода «Ремдизель»

Япония ввела санкции против 48 российских организаций, в их числе татарстанские ОЭЗ «Алабуга» и завод «Ремдизель». Информация об этом опубликована в заявлении МИД Японии.

В отношении организаций введены ограничения, теперь для платежей и других операций с капиталом нужно разрешение японского МИДа. Также в санкционный список Японии попали 14 россиян

Ранее сообщалось, что ОЭЗ «Алабуга» и Казанский пороховой завод попали под санкции Австралии, а в декабре 2023 года ОЭЗ «Алабуга» была включена в 12-й санкционный список ЕС. Казанский пороховой завод попал под ограничения в рамках 13-го пакета санкций.

Марк Халитов