В Чувашии построят молочную ферму за 2,1 млрд рублей

В Чувашской Республике началось строительство молочно-товарной фермы на 4800 голов общей стоимостью 2,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Чувашии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основным объектом фермы станет доильный зал «Карусель», рассчитанный на 80 мест, который станет крупнейшим в республике. Сейчас строится основная часть предприятия на 2700 голов. Завершить работы планируется в ноябре — декабре 2025 года, на проектную мощность комплекс выйдет в 2026 году.

Проект финансируется за счет льготного инвестиционного кредита на сумму 1,5 млрд руб., а также на собственные средства предприятия ООО «ВДС», реализующего проект. На ферме планируется создать 60 новых рабочих мест.

По данным портала Rusprofile, выручка ООО «ВДС» в 2024 году составила 333 млн руб., а прибыль — 13 млн руб. Основной вид деятельности организации — выращивание однолетних культур.

Марк Халитов