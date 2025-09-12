В Татарстане уроженцу Украины прекратили гражданство из-за угрозы безопасности РФ

Уроженцу Львовской области Украины и жителю Набережных Челнов прекратили гражданство РФ. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

Мужчина получил российское гражданство еще в 2009 году. Татарстанское УФСБ установило, что уроженец Украины осуществлял действия, создающие угрозу национальной безопасности России. Это и послужило основанием для прекращения гражданства РФ.

Ранее стало известно, что уроженцу Днепропетровской области Украины прекратили гражданство РФ в Чувашии.

Диана Соловьёва