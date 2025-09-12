В Татарстане задержан иностранец за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

В Татарстане был задержан уроженец одной из стран Центральной Азии. Его обвиняют в оправдании массовых убийств в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане задержан иностранный гражданин за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане задержан иностранный гражданин за оправдание теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление установило, что иностранец опубликовал в приложении Telegram комментарии, оправдывающие массовые убийства, совершенные 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Диана Соловьёва