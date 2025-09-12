На Волге опрокинулся катер с семью пассажирами, четверо погибли

В Казани на реке Волге произошло опрокидывание прогулочного катера, на борту которого находилось шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

По предварительным данным, инцидент произошел днем 12 сентября 2025 года в границах Зеленодольского района Татарстана.

В Центральном МСУТ СК России организована доследственная проверка. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

По данным РЕН-ТВ, в происшествии погибли три человека. Источник «Ъ Волга-Урал» в силовых структурах отметил, что пока точных данных о количестве погибших нет.

По информации Telegram-канала Baza, происшествие произошло во время празднования дня рождения на двух прогулочных лодках. Один из катеров опрокинулся из-за волны от другого судна.

UPD: в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что на катере находилось семь человек, а утонули четыре пассажира. На поверхности воды были обнаружены тела двух погибших, поиски еще двух человек продолжаются.

Как рассказал глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале, всего на двух катерах были 10 человек. Водитель одного из суден не справился с управлением и катер перевернулся.

Диана Соловьёва