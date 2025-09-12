Татарстан спрогнозировал доходы бюджета в 604,8 млрд рублей на 2026 год

Консолидированный бюджет Татарстана на 2026 год запланирован в объеме 604,8 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов Республики Татарстан Марат Файзрахманов.

Основными источниками доходов станут подоходный налог с физических лиц — 236 млрд руб. в 2026 году, налог на прибыль — 130 млрд руб. и акцизы — 51,1 млрд руб. Поступления от налога на имущество организаций составят 44,6 млрд руб., от налогов на совокупный доход — 37,7 млрд руб. Неналоговые доходы запланированы в объеме 37,5 млрд руб.

Кроме того, на 2027 год прогнозируются доходы бюджета в 644,2 млрд руб., а на 2028 год — 687 млрд руб.

К 2028 году также прогнозируется рост основных налоговых поступлений: подоходный налог увеличится до 271 млрд руб., налог на прибыль — до 141 млрд руб., акцизы — до 53,6 млрд руб.

Анар Зейналов