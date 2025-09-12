Главные новости к утру 12 сентября

Аэропорты Иваново, Пскова, Ярославля, а также Пулково вводили временные ограничения на полеты в ночь на 12 сентября, сообщили в Росавиации. Ограничения продолжают действовать в аэропорту Калуги.

Над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Обломки дрона упали в городе Тосно. Возгораний и пострадавших нет, добавил глава региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о девяти сбитых БПЛА на пути к столице. О последствиях атаки не сообщается.

“Ъ” стал известен предварительный список автомобилей, которые могут быть допущены к использованию при таксомоторных перевозках. Под действие закона о требованиях к уровню локализации машин, вероятно, подпадут в том числе китайский Haval и Solaris. Окончательный перечень моделей должен быть готов осенью.

В мессенджере MAX распространяется практика аренды пользовательских аккаунтов, ранее популярная у мошенников в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На теневых форумах ежедневно публикуется до тысячи подобных объявлений, а цена «услуги» доходит до $250.

Маркировка всех звонков от юридических лиц, которую планировалось внедрить с 1 сентября, пока не работает полноценно, выяснил “Ъ”. Системе потребовалась донастройка, которая может занять от одного до трех месяцев.

Власти Японии объявили о новых санкциях в отношении 48 организаций и 14 физлиц из России, следует из сообщения МИД страны. К тому же рестрикции введены в отношении трех организаций из Белоруссии.

После убийства правого активиста Чарли Кирка президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность за страну и пообещал разобраться с «чокнутыми леваками». В разговоре с журналистами на лужайке Белого дома господин Трамп заявил, что «очень обеспокоен за страну».

Федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего президента страны Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Обвинение связано с попыткой государственного переворота, который должен был помешать действующему лидеру Луису Инасиу Луле да Силве прийти к власти.

Госдепартамент США будет следить за высказываниями иностранных граждан, которые «прославляют насилие» после убийства Чарли Кирка, и введут визовые ограничения. «Иностранцы, которые прославляют насилие и ненависть, не являются желанными гостями в нашей стране… Мне было неприятно видеть, как некоторые пользователи соцсетей восхваляют, рационализируют или преуменьшают значение этого события, и я дал указание нашим консульским работникам предпринять соответствующие действия»,— написал замгоссекретаря Крис Ландау в соцсети Х.