Силы ПВО сбили 20 БПЛА над Ленинградской областью

Над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его информации, отражение атаки продолжается.

Обломки дрона упали в городе Тосно. Возгораний и пострадавших нет, добавил глава региона.

По информации Росавиации, ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Девять беспилотников также сбили на пути к Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.