Силы ПВО сбили 20 БПЛА над Ленинградской областью
Над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его информации, отражение атаки продолжается.
Обломки дрона упали в городе Тосно. Возгораний и пострадавших нет, добавил глава региона.
По информации Росавиации, ограничения на прием и выпуск авиарейсов вводились в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Девять беспилотников также сбили на пути к Москве, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.