Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США будут лишать виз за «прославление насилия» после убийства Чарли Кирка

Госдепартамент США будет следить за высказываниями иностранных граждан, которые «прославляют насилие» после убийства Чарли Кирка, и введут визовые ограничения.

«В свете вчерашнего ужасающего убийства ведущего политического деятеля я хочу подчеркнуть, что иностранцы, которые прославляют насилие и ненависть, не являются желанными гостями в нашей стране… Мне было неприятно видеть, как некоторые пользователи соцсетей восхваляют, рационализируют или преуменьшают значение этого события, и я дал указание нашим консульским работникам предпринять соответствующие действия»,— написал замгоссекретаря Крис Ландау в соцсети Х.

Крис Ландау попросил доводить до его сведения подобные комментарии иностранцев, чтобы «Госдепартамент мог защитить американский народ». Также он дал поручение отслеживать комментарии и ответы на его сообщение в X с призывом к иностранцам в США по визам, которые публикуют подобные негативные высказывания.

Эрнест Филипповский

Новости компаний Все