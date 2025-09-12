США будут лишать виз за «прославление насилия» после убийства Чарли Кирка

Госдепартамент США будет следить за высказываниями иностранных граждан, которые «прославляют насилие» после убийства Чарли Кирка, и введут визовые ограничения.

«В свете вчерашнего ужасающего убийства ведущего политического деятеля я хочу подчеркнуть, что иностранцы, которые прославляют насилие и ненависть, не являются желанными гостями в нашей стране… Мне было неприятно видеть, как некоторые пользователи соцсетей восхваляют, рационализируют или преуменьшают значение этого события, и я дал указание нашим консульским работникам предпринять соответствующие действия»,— написал замгоссекретаря Крис Ландау в соцсети Х.

Крис Ландау попросил доводить до его сведения подобные комментарии иностранцев, чтобы «Госдепартамент мог защитить американский народ». Также он дал поручение отслеживать комментарии и ответы на его сообщение в X с призывом к иностранцам в США по визам, которые публикуют подобные негативные высказывания.

Эрнест Филипповский