Япония ввела санкции против «Артека» и компаний ОЭЗ «Алабуга»

Власти Японии объявили о новых санкциях в отношении 48 организаций и 14 физлиц из России, следует из сообщения МИД страны. К тому же рестрикции введены в отношении трех организаций из Белоруссии.

Санкции предусматривают ограничения по платежам и операциям с капиталом, которые теперь будут допускаться только по специальному разрешению МИД. В частности, из органиазций под них попали детский международный лагерь «Артек», «Движение первых», Фонд Ахмата Кадырова и его президент Аймани Кадырова, компании ОЭЗ «Алабуга», автозавод «Урал», Тульский оружейный завод, НПО «Базальт», НПО «Искра» и др.

Вдобавок МИД Японии ввел запрет на экспорт продукции двум организациям из РФ и девяти из Белоруссии. Также МИД Японии объявил о решении снизить ценовой потолок на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Ранее сегодня об аналогичной мере заявили власти Новой Зеландии.

Эрнест Филипповский