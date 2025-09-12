В мессенджер заехали арендаторы

В мессенджере MAX распространяется практика аренды пользовательских аккаунтов, ранее популярная у мошенников в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На теневых форумах ежедневно публикуется до тысячи подобных объявлений, а цена «услуги» доходит до $250. На проблему обратили внимание и в МВД, где предупреждают, что мошеннические колл-центры уже используют арендованные учетные записи для звонков россиянам.

На теневых форумах и в Telegram все чаще появляются предложения об аренде аккаунтов в российском мессенджере MAX — злоумышленники предлагают от $10 до $250, а аренда аккаунта начинается от часа. Ежедневно публикуется до тысячи подобных объявлений, и все они связаны с теневым сегментом, выявили специалисты ИБ-компании «Инфосистемы Джет». Жертвам мошенники предлагают передать свой номер телефона и код для авторизации в мессенджере, взамен они оплачивают каждый почасовой «холд» (удержание аккаунта).

Попытки аренды аккаунтов в MAX подтверждают и в МВД России. Как сообщал в своем Telegram-канале «Вестник киберполиции России» МВД РФ (официальный канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий), одним из первых способов связи, применяемых мошенническими колл-центрами в MAX, стала аренда аккаунтов у обычных пользователей. «Схема, отработанная на аккаунтах мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), использует ту же инфраструктуру и развивается по аналогичному сценарию. Аккаунты передаются гражданами РФ во временное пользование за вознаграждение в $10–15. Чаще всего аккаунты сдают школьники и студенты, для которых такое вознаграждение является значительным. В настоящий момент такие случаи носят единичный характер». Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что информация о подобных инцидентах передается в MAX.

Всего в августе центром безопасности MAX заблокировано около 67 тыс. подозрительных аккаунтов, выявлено и удалено более 13 тыс. вредоносных файлов, рассказали в пресс-службе мессенджера. Наиболее частой причиной блокировки стали попытки спам-рассылок, добавили там. «Для выявления мошенников специалисты Центра безопасности MAX в том числе используют автоматизированные системы: уже реализована проверка номеров в партнерстве с "Лабораторией Касперского", также в MAX приступили к внедрению технологий антифрода от "Сбера", в рамках которой "Сбер" планирует предоставить команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных трансакций и звонков»,— добавили в MAX. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме в начале сентября сообщал, что 9% от всех мошеннических звонков приходятся на МАХ.

С 1 сентября 2025 года в России запрещена передача аккаунтов (включая игровые, в соцсетях и мессенджерах) и сим-карт посторонним, кроме близких родственников, без материальной выгоды или для кратковременного личного использования по согласию (см. “Ъ” от 16 июля 2025 года). За передачу аккаунтов может грозить административный штраф до 700 тыс. руб. и уголовная ответственность (лишение свободы до двух лет) в некоторых случаях, таких как участие в мошеннических схемах.

Если смотреть на базовый сценарий, то доля мошеннических звонков через MAX будет расти умеренными темпами — примерно на 0,3–0,5% в месяц, считает директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. По его оценке, к концу следующего года доля может вырасти с нынешних 9% до 15–18%. По числу блокировок речь может идти о 150–170 тыс. подозрительных аккаунтов ежемесячно, оценивает он. «При агрессивном сценарии прирост выше: к концу 2025 года доля звонков через MAX может достичь 20–22%. В таком случае количество блокировок в системе будет порядка 250–300 тыс. в месяц»,— предположил эксперт.

Филипп Крупанин