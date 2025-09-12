Суд в Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам тюрьмы

Федеральный верховный суд Бразилии приговорил бывшего президента страны Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Обвинение связано с попыткой государственного переворота, который должен был помешать действующему лидеру Луису Инасиу Луле да Силве прийти к власти.

Решение было принято четырьмя голосами судей Алешандри ди Морайса, Флавиу Дину, Кармен Люсии и Кристиану Занина при одном голосе «против» судьи Луиса Фукса.

Как сообщает газета O Globo, Болсонару признан виновным в «попытке государственного переворота, создании преступной организации» и «насильственном подрыве верховенства закона». Его также обвиняют в нанесении ущерба государственной и культурной собственности.

По версии прокуратуры, Болсонару пытался помешать своему политическому оппоненту господину Луле да Силве, которому он проиграл на выборах, занять президентский пост.