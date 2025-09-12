Автозаводы ловят такси

“Ъ” стал известен предварительный список автомобилей, которые могут быть допущены к использованию при таксомоторных перевозках. Под действие закона о требованиях к уровню локализации машин, вероятно, подпадут в том числе китайский Haval и Solaris. Окончательный перечень моделей должен быть готов осенью. Не исключено, что в нем могут оказаться и некоторые модели Voyah, такие как Free и Dream: сейчас на российском рынке нет локализованных машин в сегментах «бизнес» и «элит».

В список автомобилей, разрешенных для работы в такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers, сообщили три источника “Ъ”. Список, уточняют собеседники “Ъ”, окончательно не сформирован, предварительная версия может быть готова во второй половине сентября. Другой источник “Ъ” добавляет, что перечень, вероятно, утвердят осенью — несколько позднее сентября, изначально обозначенного главой Минпромторга Антоном Алихановым,— в связи с техническим моментом по утверждению порядка его публикации.

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что перечень, содержащий сведения о конкретных моделях, будет подготовлен до конца текущего года. «Для данного документа будет предусмотрена возможность актуализации»,— добавили там.

С 1 марта 2026 года для регистрации в реестре такси автомобиль должен соответствовать одному из требований. Первое — количество баллов по локализации должно соответствовать планке, установленной для госзакупок (сейчас 3200 баллов). Второе — производиться в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Также допускается внесение изменений в СПИК в рамках этого периода, предусматривающих привлечение для производства компании, которая была инвестором или привлеченным лицом по другому, более позднему СПИКу. Третье — выпускаться в рамках СПИКа, если он заключен после 1 марта 2022 года либо в него внесены изменения после этой даты и в отношении него дано разрешение правительства для использования в такси. Автомобили, уже внесенные в региональные реестры такси до 1 марта 2026 года, смогут продолжать работу до списания.

По первому критерию проходит вся действующая линейка Lada: семейства Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura, подтверждает источник “Ъ”. По второму — электромобили Evolute: соответствующий СПИК «Моторинвеста», по данным “Ъ”, был заключен в марте 2022 года. В компании сообщили “Ъ”, что рассчитывают на включение в список моделей i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Space и Voyah. По словам источника “Ъ”, обсуждается добавление в перечень Voyah Free и Dream. Как отмечал в интервью “Ъ” управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников, сейчас на российском рынке нет локализованных машин в сегментах «бизнес», «элит» и «круиз», а премиальные модели Voyah вполне могли зайти в эту нишу (см. “Ъ” от 17 июля). По уточнению ко второму параметру проходит модельный ряд «Москвича» — 3, 3е, 6 и 8, который изначально входил в СПИК АвтоВАЗа, а впоследствии — в СПИК КамАЗа, который приобрел 50% актива у правительства Москвы.

Машины Haval, говорит собеседник “Ъ”, вероятно, подходят под условия, связанные со СПИКом, но по какому именно пункту, не уточнил. В пресс-службе автопроизводителя от комментариев по теме воздержались. Другой источник “Ъ” считает, что теоретически Haval может пройти по третьему критерию, если он вносил или внесет изменения в СПИК. Кроме того, модель Haval M6 могла быть включена в СПИК «ПСМА Рус». С 2024 года на площадке этой компании в Калуге на условиях аренды сборку Haval M6 по полному циклу ведет ООО «Автомобильные технологии».

Возможность эксплуатации автомобилей Haval в сфере такси также обсуждалась на встрече руководства Great Wall (владеет брендом) с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым, сообщил он 10 сентября в Telegram-канале. Собеседник “Ъ” допускает, что обсуждение могло быть связано с трудностями китайского производителя со включением в соответствующий список Минпромторга. По его словам, возможно, могут потребоваться поправки к закону либо автоконцерн «как-то начнет соответствовать требованиям».

В «АГР Холдинге», который выпускает автомобили Solaris на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, от комментариев воздержались. В марте гендиректор компании Алексей Калицев рассказывал в интервью “Ъ” о заключении СПИКа (см “Ъ” от 13 марта). Вероятно, резюмирует один из собеседников “Ъ”, машины бренда могут войти в перечень по второму пункту. Под этим брендом, напоминают собеседники “Ъ”, собираются модели Hyundai и Kia, стоявшие на конвейере до ухода южнокорейских компаний.

УАЗ Hunter и Patriot производства группы «Соллерс» соответствуют необходимой планке по баллам, однако, уточняют собеседники “Ъ”, такси далеко не целевой сегмент моделей. Другой источник “Ъ” рассказывает, что «Соллерс» заинтересован выйти в нишу такси «круиз» и «элит» с премиальным минивэном Sollers SP7. Модель производится по технологии полного цикла в Елабуге. В прошлом году «Соллерс» вносил изменения в СПИК, соответственно, включение модели в перечень такси возможно, поясняет собеседник “Ъ”.

Включение Haval и Solaris в список машин, разрешенных для работы в такси, выгодно как самим производителям, так и таксопаркам, считают опрошенные “Ъ” эксперты. Для первых это гарантированный и масштабный спрос, поскольку парк обновляется в среднем каждые три года, для вторых — как минимум расширение ассортимента, рассуждает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. «Если останется продукция исключительно АвтоВАЗа, то отрасль потеряет очень большие деньги, как и бюджет страны в целом»,— добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Наталия Мирошниченко