Трамп пообещал разобраться с «чокнутыми леваками-радикалами» в США

После убийства правого активиста Чарли Кирка президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность за страну и пообещал разобраться с «чокнутыми леваками».

В разговоре с журналистами на лужайке Белого дома господин Трамп заявил, что «очень обеспокоен за страну». Он добавил, что существует «группа чокнутых леваков-радикалов», и пообещал решить эту проблему.

В господина Кирка, который был известным соратником Дональда Трампа, выстрелили во время его выступления в Университете долины Юта 10 сентября. На видеозаписях видно, что пуля попала ему в шею. Позднее Дональд Трамп сообщил в соцсетях о его смерти.