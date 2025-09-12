Сложный вызов

Маркировка всех звонков от юридических лиц, которую планировалось внедрить с 1 сентября, пока не работает полноценно, выяснил “Ъ”. Системе потребовалась донастройка, которая может занять от одного до трех месяцев. В Минцифры подчеркивают, что находятся в диалоге с отраслью, но уже обсуждают возможную ответственность за отсутствие маркировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С 1 сентября операторы связи должны маркировать вызовы от юридических лиц, однако система пока не работает полноценно. Операторы «большой четверки» — «Вымпелком», «МегаФон», МТС, Т2 — продолжают донастраивать и дорабатывать свои системы, чтобы те справлялись с нагрузкой, рассказали “Ъ” сразу несколько источников на телекоммуникационном рынке. На время доработки — до конца сентября — операторы предоставляют маркировку бесплатно, говорит источник “Ъ”. Это подтвердил другой собеседник на рынке и добавил, что «на уровне Минцифры обсуждается продление льготного периода до декабря». Собеседник “Ъ” на банковском рынке уточняет, что сейчас маркировка работает в 60% звонков, так как операторы настроили ее только на технологию VoLTE (технология передачи голосовых вызовов по сетям LTE).

«В настоящее время операторы связи донастраивают системы, для их разворачивания необходимо время. Также компании и операторы работают над подписанием необходимых договоров»,— говорят в Минцифры. В министерстве добавляют, что сейчас совместно с отраслью определяют «возможную форму ответственности за отсутствие маркировки».

Из прайс-листа услуги по маркировке у «Вымпелкома» следует, что цена одной маркировки без НДС при звонке на номера как этого оператора, так и МТС стоит 24 копейки, «МегаФона» — 46 копеек, дополнительно тарифицируются вызовы и иные услуги. У МТС в сентябре бесплатная маркировка, с октября «от 29 копеек за вызов» (не указано, с НДС или нет). У «МегаФона» подключение услуги бесплатное, стоимость одного вызова на номера оператора и Yota составляет 30 копеек (в сентябре — бесплатно), на номера других операторов — 50 копеек с НДС. В компании добавили, что с 1 октября стоимость составит 25 копеек без НДС. Кроме того, компания планирует ввести фиксированную оплату за маркировку одного номера. Дополнительно у всех операторов указано, что плата взимается в независимости от того, было установлено соединение или нет. А также есть примечания, что маркировка может отображаться некорректно.

“Ъ” не обнаружил описание услуги на сайте Т2. «Сейчас действует бесплатный период по оказанию услуги маркировки для юрлиц, по окончании которого она будет предоставляться на коммерческой основе. Условия партнерства прорабатываются с каждым заказчиком индивидуально»,— сказал представитель Т2.

В «Вымпелкоме» “Ъ” сообщили, что выстраивают «взаимоотношения с местными операторами и совместно прорабатывают технические и юридические вопросы». В «МегаФоне» добавили, что взаимодействие с другими операторами будет осуществляться на основании агентского договора: «Оператор передаст нам связку "клиент—номер", а мы будем передавать эту маркировку при звонках на сети "большой четверки"».

«Для большинства операторов местной телефонной связи пока непонятно, как технически организовать обмен информацией с "большой четверкой"»,— объясняет президент ассоциации «Ростелесеть» (объединяет более 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко. По его словам, местным операторам также придется платить за ПО федеральным операторам, которое будет маркировать звонки, однако конкретные условия и цены пока прорабатываются.

В Т-Банке “Ъ” сказали, что пока не заключили договоры с операторами на маркировку всех звонков и «ждут информацию по условиям». Представитель компании добавляет, что «фактически сейчас услуга не работает» и оценивает затраты Т-Банка на реализацию требований по маркировке более чем в 550 млн руб. ежегодно. Ранее источники “Ъ” оценивали затраты российского бизнеса на маркировку в более 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 6 августа). В МТС отказались от комментариев, в Альфа-банке, «Сбере», ВТБ, «Яндексе» не ответили на запрос.

Алексей Жабин