Главные новости за 11 сентября. Ростов-на-Дону и область

Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону бывшему главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 13 ноября.

По подсчетам муниципальной комиссии, в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 14 августа повреждения получили почти 3 тысячи квартир в 30 домах. Больше всего пострадала многоэтажка на ул. Лермонтовской, где были частично разрушены кровля и стена, а также парапет.

За два года, закрытый для полетов международный аэропорт «Платов» получил 5,38 млрд руб. поддержки из федерального бюджета. Федеральные субсидии перечислялись с 2022 по 2024 год, в том числе для сохранения штатной численности персонала. Еще один транш воздушная гавань получит в этом году.

В Ростовской области медианная зарплата для рабочих специальностей достигла 98,4 тыс. руб., что превышает средний показатель по региону на 28,4 тыс. руб. По данным сервиса, в августе в области было размещено 2,4 тыс. вакансий. Каждое четвертое предложение о трудоустройстве касается рабочих профессий — всего 5,7 тыс. позиций. Средняя зарплата по региону составляет 70 тыс. руб.

Баскетбольный профессиональный клуб «Барс-РГЭУ» из Ростова-на-Дону объединился с «Локомотивом-Кубанью». После заключения соглашения между «Локомотивом-Кубань» и «Барсом-РГЭУ» за ростовскую команду будут выступать несколько баскетболистов из системы краснодарского клуба, зарплату которым будет выплачивать «Локомотив-Кубань».

В восьми приграничных регионах России подготовили 6,5 тыс. резервных избирательных помещений для обеспечения безопасности голосования на фоне атак украинских вооруженных сил. Альтернативные участки созданы в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, а также в Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областях.