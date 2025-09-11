В Ростовской области спрос на рабочие специальности вырос на 10% за месяц

В Ростовской области медианная зарплата для рабочих специальностей достигла 98,4 тыс. руб., что превышает средний показатель по региону на 28,4 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным сервиса, в августе в области было размещено 2,4 тыс. вакансий. Каждое четвертое предложение о трудоустройстве касается рабочих профессий — всего 5,7 тыс. позиций. Средняя зарплата по региону составляет 70 тыс. руб.

«В связи с уменьшением числа вакансий и ростом резюме в 2025 году уже нет того кадрового голода, что мы наблюдали в 2023-2024 годах, но ситуация для представителей «синих воротничков» по-прежнему благоприятная — многие из них дефицитны»,— пояснила «Ъ-Ростов» директор hh.ru Юг. Олеся Лавренова.

По всей России компании ежемесячно размещают более 232 тыс. предложений по рабочим профессиям. За последний месяц спрос на таких специалистов увеличился на 10%, а медианный доход составил 80 тыс. руб.

Наибольшим спросом в Ростовской области пользуются водители — для них открыто 0,8 тыс. позиций. Также востребованы разнорабочие (0,7 тыс. вакансий), упаковщики и комплектовщики (0,5 тыс.), слесари, сантехники и сварщики (по 0,4 тыс. предложений каждая категория).

Аналитики отмечают, что осенний период традиционно считается высоким сезоном на рынке труда, когда люди после отпусков задумываются о смене деятельности, а компании стремятся выполнить годовые показатели.

Валентина Любашенко