В Ростове в результате августовской атаки БПЛА были повреждены 3 тысячи квартир

По подсчетам муниципальной комиссии, в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 14 августа повреждения получили почти 3 тысячи квартир в 30 домах. Больше всего пострадала многоэтажка на ул. Лермонтовской, где были частично разрушены кровля и стена, а также парапет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На данный момент восстановлено почти 700 стекол и более 200 рам, 50 балконов. Осталось восстановить остекление ещё в 72 квартирах. В части квартир собственники провели работы самостоятельно.

«Отдельный план разработан по пострадавшей на Лермонтовской многоэтажке. Здесь предстоит отремонтировать кровлю, восстановить конструктив здания и переложить часть парапета. Этим займется фонд капремонта»,— отметили в пресс-службе.

Завершение восстановительных работ намечено на октябрь 2025 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», столица региона был атакован беспилотниками 14 августа. В результате атаки пострадали 13 человек, были повреждены 30 многоэтажных домов.

Наталья Белоштейн