Баскетбольный клуб из Ростова объединится с кубанской командой

Баскетбольный профессиональный клуб «Барс-РГЭУ» из Ростова-на-Дону объединился с «Локомотивом-Кубанью». Об этом сообщил спортивный директор ПБК «БАРС-РГЭУ» Роман Черниченков в интервью для ГТРК «Дон-ТР».

Как отмечается в сообщении, баскетбольный клуб «Барс-РГЭУ» выступает во втором по статусу дивизионе в России. Однако этим летом клуб оказался на грани выживания. После заключения соглашения между «Локомотивом-Кубань» и «Барсом-РГЭУ» за ростовскую команду будут выступать несколько баскетболистов из системы краснодарского клуба, зарплату которым будет выплачивать «Локомотив-Кубань».

В октябре «Барс-РГЭУ» начнет выступать в Краснодаре.

Константин Соловьев