На Дону и в семи регионах оборудовали безопасные помещения для избирателей

В восьми приграничных регионах России подготовили 6,5 тыс. резервных избирательных помещений для обеспечения безопасности голосования на фоне атак украинских вооруженных сил. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам спикера, альтернативные участки созданы в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, а также в Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской и Курской областях. Все помещения оснащены автономными источниками электропитания и необходимым оборудованием.

«Мы должны уметь проводить выборы даже без электроснабжения, связи и интернета. Поэтому не спешим отказываться от традиционных и необходимых элементов»,— подчеркнула глава ЦИК.

По словам госпожи Памфиловой, избирательная система страны не откажется от привычных способов организации голосования даже в экстремальных условиях. В целом по России подготовлено 29,1 тыс. таких помещений в 73 регионах, где пройдут выборы различного уровня.

Валентина Любашенко