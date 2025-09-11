Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бывший глава администрации Новочеркасска останется под стражей до 13 ноября

Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону бывшему главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 13 ноября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: пресс-службы гордумы Новочеркасска

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Юрия Лысенко подозревают в том, что в 2024 году он при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома.

По оценкам следователей, общая сумма полученного превышает 8 млн руб.

Наталья Белоштейн

