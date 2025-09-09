Главные новости за 9 сентября. Тамбов, Курск, Воронеж, Орел, Липецк
Акции Тамбовской сетевой компании забрали в госсобственность у структур осужденного экс-офицера ФСБ.
Бастрыкин требует возбудить дело о взятке против зампреда курского суда.
Нововоронежская АЭС подтвердила планы по строительству энергоблока №8.
Обновление аэропорта в Тамбове могут включить в федеральный проект до 2030 года.
Действующего главу Орла выдвинули на отбор кандидатур на пост мэра.
Суд завершил банкротство липецкого «ДРСУ-Боринское».
В Тамбове могут снести нефтебазу «Роснефти».
Скончался главный инспектор Курской области по маломерным судам Владимир Потанин.