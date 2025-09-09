Главные новости за 9 сентября. Тамбов, Курск, Воронеж, Орел, Липецк

Акции Тамбовской сетевой компании забрали в госсобственность у структур осужденного экс-офицера ФСБ.

Бастрыкин требует возбудить дело о взятке против зампреда курского суда.

Нововоронежская АЭС подтвердила планы по строительству энергоблока №8.

Обновление аэропорта в Тамбове могут включить в федеральный проект до 2030 года.

Действующего главу Орла выдвинули на отбор кандидатур на пост мэра.

Суд завершил банкротство липецкого «ДРСУ-Боринское».

В Тамбове могут снести нефтебазу «Роснефти».

Скончался главный инспектор Курской области по маломерным судам Владимир Потанин.