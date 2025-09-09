Обновление аэропорта в Тамбове могут включить в федеральный проект до 2030 года

Работы по модернизации вспомогательных аэродромных покрытий аэропорта «Тамбов» могут пройти в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале по итогам встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. По словам министра, работы могут быть включены в план на 2026-2030 годы.

«Для бюджета Тамбовской области это достаточно серьезное содержание и навигационное оборудование. В этой части у нас есть положительная поддержка. Уверен, что уже начиная со второго полугодия следующего года, мы будем видеть там определенные результаты»,— сказал господин Первышов на сегодняшнем оперативном совещании правительства.

Аэропорт в Тамбове — единственный работающий в Черноземье, остальные закрыты из-за оперативной обстановки. В конце августа в нем возобновили полеты после временных ограничений.

Егор Якимов