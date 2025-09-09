Бастрыкин требует возбудить дело о взятке против зампреда курского суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Согласно повестке заседания, назначенного на 15 сентября, госпожа Петрова может стать фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах, представление главы Следственного комитета стало результатом работы местных следователей по уголовному делу бывшего заместителя руководителя фонда капремонта Ольги Минаковой. Ее задержали в апреле. По версии следствия, сотрудница фонда получила от знакомой 3 млн руб., которые необходимо было передать зампреду Ленинского райсуда Курска за совершение ею входящих в ее служебные полномочия действий, а именно — за назначение подсудимой Наталье Юрьевой по делу о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) наказания, не связанного с лишением свободы.

По ходатайству следствия госпожу Минакову заключили под стражу, хотя она признала вину. Недавно мера пресечения ей была продлена до 24 октября.

Ольга Петрова работает судьей с 2005 года. Карьеру начала мировым судьей в Курском районе, в 2008-м была назначена судьей Ленинского райсуда Курска. В 2019-м госпожа Петрова стала заместителем председателя.

В середине июля ВККС удовлетворила представление Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи воронежского арбитража Светланы Мальцевой. Председатель СКР настаивал на статье о получении взяток в крупном и особо крупном размере. «Ъ-Черноземье» рассказывал, что основанием для этого стало дело арбитражного управляющего Владимира Коликова, задержанного в прошлом году по подозрению в даче взятки.

Сергей Толмачев