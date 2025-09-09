Акции Тамбовской сетевой компании забрали в госсобственность у структур осужденного экс-офицера ФСБ

В государственную собственность по решению суда перешли 48,5% изъятых у структур осужденного за мошенничество экс-сотрудника ФСБ Евгения Свиридова акций АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК, региональный оператор по обращению с отходами в Тамбовской области и крупнейший игрок местного коммунального рынка). Об этом на планерке в облправительстве во вторник, 9 сентября, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. Регион уже владеет 30% акций ТСК, теперь власти рассчитывают получить из государственной в региональную собственность пакет в 48,5% и стать мажоритарным собственником регоператора с порядка 78,5%, а затем увеличить долю до 100%.

Офис Тамбовской сетевой компании

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Состоялось решение суда. 48,5% акций у нас переходят, соответственно, в государственную собственность»,— сказал на планерке господин Первышов.

Он отметил, что обсуждал вопрос изменения структуры собственности ТСК на недавней встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. «Компания большая, в компании у нас тепловое хозяйство и концессии, в собственности почти 200 котельных, которые на сегодняшний день готовятся к зиме. Также ТСК — это водоснабжение, электросетевой комплекс, конечно же, вопросы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО). Мы в ней, правительство Тамбовской области, имеем определенный пакет акций. На сегодняшний день — 30%. Но это еще не решение, это еще не стопроцентное управление,— сказал господин Первышов.— Поэтому с Сергеем Евгеньевичем Цивилевым обсуждался вопрос о передаче нам всего пакета акций, которые переходят в государственную собственность, для того чтобы мы уже могли принимать решения по поддержке предприятия».

«Там так науправляли, что сегодня ТСК находится в достаточно тяжелой финансовой ситуации. По мусору науправляли, по полигонам науправляли, по содержанию всего хозяйства науправляли. Теперь, по моим расчетам, года два у нас будет определенная турбулентность происходить, но мы должны ситуацию полностью контролировать. Людям абсолютно все равно, кто там хозяин. Мы за все отвечаем»,— охарактеризовал господин Первышов ситуацию в ТСК.

По словам врио губернатора, ТСК убыточна. «Убытки, которые сегодня предприятие получает, ответственность за них целиком и полностью лежит на органах власти. Некоторые уже соответствующие (на планерке.— «Ъ-Черноземье») сотрудники облправительства уже понесли уголовную за это ответственность. Но нам от этого не легче. Потому что необоснованные тарифы снова ведут к большим и серьезным убыткам. Но компанию мы должны сохранить. Тем более, что она станет полностью государственной и полностью областной. И мы будем уже управлять ей. Не частники. Частники уже науправляли»,— заключил Евгений Первышов.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье, по иску Генпрокуратуры 45,3 тыс. акций ТСК (48,5% от общего количества) были изъяты в доход государства у Наталии Крапивиной, Владислава Сысоева и Андрея Шмакова. Эти предприниматели занимали различные должности в структурах, подконтрольных Евгению Свиридову, бывшему майору ФСБ, который в конце прошлого года получил семь лет колонии за особо крупное мошенничество. По версии СКР, Свиридов вместе с еще одним экс-сотрудником ФСБ Сергеем Беспаловым требовал с предпринимателей по $1 млн за закрытие их уголовных дел.

Согласно отчету ТСК за 2024 год, уставный капитал компании составлял 93,4 тыс. акций, список владельцев не раскрывался. По данным «Спарк-Интерфакс», АО «ТСК» зарегистрировано в 2005 году в Тамбовской области. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Уставный капитал — 9,3 млн руб. Исполняющий обязанности генерального директора с августа 2025 года — Андрей Ляшко. На 2015 год (последние доступные данные) министерству имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области принадлежало 24,91% акций ТСК, еще 74,50% — ООО «Трансэнергетическая компания», которое было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее в 2018 году. Выручка АО в 2024-м составила почти 5 млрд руб., убыток — 487,5 млн руб.

Сергей Калашников