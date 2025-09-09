В Тамбове могут снести нефтебазу «Роснефти»

Нефтебазу АО «Тамбовнефтепродукт» (филиал «Роснефти») в Тамбове по адресу улица Астраханская, 173 могут демонтировать, чтобы вынести за пределы города. Об этом говорится в материалах по обоснованию генплана Тамбова. Вопрос обсуждался на последнем заседании местной гордумы.

В тексте документа говорится, что нефтебазу необходимо вынести за пределы облцентра «в целях предотвращения экологической катастрофы». Для этого понадобится принять соответствующее решение совету директоров «Тамбовнефтепродукта», разработать проект демонтажа действующей базы, снести ветхие производственные здания на ее территории и рекультивировать землю, подобрать альтернативные площадки для объекта в Тамбовской области и подготовить техзадание на проектирование, построить новую нефтебазу и ввести ее в эксплуатацию. О сроках реализации этапов не сообщается.

По собственным данным, АО «Тамбовнефтепродукт» принадлежат нефтебазы в Тамбове и в Дмитриевке Никифоровского округа, а также девять автотанкеров. У «Роснефти» в Тамбовской области 44 АЗС.

В августе Росприроднадзор потребовал от воронежской нефтебазы ООО «Пром-нефть-сервис» возмещения ущерба за загрязнение почв.

Егор Якимов