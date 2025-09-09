Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Скончался главный инспектор Курской области по маломерным судам Владимир Потанин

Сегодня скончался главный государственный инспектор Курской области по маломерным судам Владимир Потанин. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

После окончания школы господин Потанин поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова во Владивостоке. В течение десяти лет он служил на атомных подводных лодках, совершил семь автономных плаваний. После увольнения со службы в 1990-х годах устроился в Главное управление МЧС России по Курской области. В 2005 году Владимир Потанин возглавил региональную Государственную инспекцию по маломерным судам, занимал этот пост 20 лет. Также он выступил инициатором создания в школе №18 Курска специализированных кадетских классов военно-морской направленности.

Кабира Гасанова