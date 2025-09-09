Действующего главу Орла выдвинули на отбор кандидатур на пост мэра

Члены правления ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области» в ходе расширенного заседания выдвинули на отбор кандидатур на пост мэра облцентра действующего главу города Юрия Парахина. Об этом сообщил зампред орловского облсовета Михаил Вдовин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Парахин

Фото: администрация Орла Юрий Парахин

Фото: администрация Орла

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти». Он предусматривает четыре варианта избрания главы города: на прямых выборах, депутатами муниципального парламента из своего состава, депутатами из числа кандидатур, отобранных специальной комиссией, а также депутатами из числа кандидатур, предложенных губернатором. Первые три предусмотрены старым законом о МСУ. Последний вариант, судя по финальной редакции принятого закона, будет введен во всех без исключения региональных столицах. 1 августа соответствующие изменения утвердил горсовет Орла.

Через неделю, 8 августа, на портале правовой информации Орловской области был опубликован указ губернатора Андрея Клычкова о создании комиссии по проведению отбора кандидатов на пост мэра Орла. На роль председателя был предложен и. о. ректора Орловского госуниверситета имени И. С. Тургенева Павел Меркулов.

Согласно документу, комиссия должна провести отбор кандидатур на пост мэра и направить его результаты господину Клычкову. Процедура состоит из двух этапов — проверки документов и тестирования на 50 вопросов с пятибалльной системой оценивания. Финалистов отбора губернатор представит горсовету Орла, депутаты же тайным голосованием выберут мэра.

Юрий Парахин родился в 1977 году в Орле. В 2009–2014 годах он занимал должность зампреда правительства Орловской области, руководителя блока финансово-экономического развития. В 2016 году был избран главой администрации Орловского района. В 2020 году занял пост мэра Орла.

В сентябре 2021 года Юрию Парахину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), впоследствии к ним добавилась халатность (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ, до шести месяцев ареста). В основу уголовного дела легли события 2018 года, когда фигурант возглавлял Орловский район. Как считали следователи, после заключения муниципального контракта вместо ремонта улиц Свободы и Бугристая была проложена дорога к дому чиновника. Сам он отмечал, что при составлении сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц.

В январе 2024 года региональное управление Следственного комитета России закрыло дело из-за отсутствия состава преступлений в действиях господина Парахина. Прокуратура не согласилась с этим, но Заводской райсуд на стал отменять решение СКР. В мае 2024-го прекращение уголовного преследования мэра утвердил облсуд.

Алина Морозова