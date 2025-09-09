Суд завершил банкротство липецкого «ДРСУ-Боринское»

Арбитражный суд Липецкой области завершил процедуру конкурсного производства по иску регионального УФНС к местному же ООО «ДРСУ-Боринское». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Конкурсный управляющий обязан предоставить суду доказательства внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника.

Налоговая служба потребовала банкротства дорожника в ноябре 2023 года. В апреле 2024-го в отношении ДРСУ была введена процедура наблюдения, в августе — конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвердили Юрия Сердюкова из ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа». В реестр требований было включено 22,3 млн руб. задолженности.

В ходе конкурсного производства должник погасил требования кредиторов на 600 тыс. руб. В июле 2025 года конкурсный управляющий ходатайствовал о завершении процедуры, так как все предусмотренные мероприятия завершились.

По данным Rusprofile, ООО «ДРСУ-Боринское» было зарегистрировано в селе Боринское Липецкого округа Липецкой области в октябре 2018 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Арутюн Саргсян. 2024 год компания отработала с нулевыми выручкой и прибылью. Годом ранее фиксировались нулевая выручка и убыток в 2,5 млн руб.

В августе завершилось банкротство липецкой структуры обанкротившегося автодилера ОАО «Модус».

Егор Якимов