«Революция поколения Z» в Непале. Главное

8 сентября в столице Непала Катманду и ряде других городов начались массовые акции протеста с участием десятков тысяч человек. Поводом для демонстраций стало решение непальского правительства заблокировать соцсети и мессенджеры, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий страны. Среди заблокированных сервисов — Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube, X, Reddit и LinkedIn.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протестующие в Непале

Фото: Niranjan Shrestha / AP Протестующие в Непале

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Что произошло

8 сентября тысячи протестующих собрались у здания парламента в Катманду на акцию «Революция поколения Z», чтобы выразить несогласие с блокировкой соцсетей.

Полиция применила против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Тем не менее протестующим удалось прорваться через баррикады и ворваться в здание парламента. По информации Associated Press, полиция укрылась в здании парламента и открыла огонь по демонстрантам.

По последним данным, в результате протестов погибли по меньшей мере 22 человека, около 500 пострадали.

Представитель правительства Непала объявил о разворачивании войск для подавления протестов. В нескольких районах Катманду ввели бессрочный комендантский час.

Какие меры приняты

9 сентября после сообщений о гибели в ходе протестов по меньшей мере 19 человек непальское правительство отменило блокировку социальных сетей.

India Today со ссылкой на источники пишет, что Шарма Оли обратился к командующему армией Непала генералу Ашоку Раджу Сиделу и попросил его взять на себя ответственность за ситуацию. По данным издания, генерал ответил, что армия сможет стабилизировать ситуацию, только если Шарма Оли покинет пост.

Премьер-министр Непала Шарма Оли, а также министр внутренних дел Рамеш Лекхак, министр сельского хозяйства Рамнатх Адхикари, министр здравоохранения Прадип Паудель и министр спорта и молодежи Теджу Лал подали в отставку.

Президент Непала Рам Чандра Паудель принял отставку премьер-министра.

Вслед за премьер-министром в отставку подал президента Непала. Однако позднее офис президента опроверг информацию о его отставке.

Участники протестов потребовали назначить исполняющим обязанности премьер-министра страны мэра Катманду Балендру Шаха.

Действия протестующих

Протестующие подожгли здание Верховного суда.

Протестующие подожгли аэропорт Бхайрахавы, сообщает Kathmandu Post.

Протестующие начали поджигать резиденции высокопоставленных чиновников. По информации местного портала Khabarhub, демонстранты подожгли дом экс-премьера Непала Джаны Натха Кханала и заперли внутри жену политика. Женщина позднее скончалась в больнице, пишет издание.

Ушедший с поста премьер Шарма Оли, лидер правящей партии «Непальский конгресс» Шер Бахадур Деуба и его жена подверглись нападению протестующих. Демонстранты избили министра финансов Непала Прасада Пауделя.

Индия ввела режим повышенной готовности из-за протестов в Непале.

Россияне в Непале

В Непале находятся не более 400 российских туристов, сообщает АТОР.

Посольство РФ в Непале призвало находящихся в стране россиян не выходить на улицу.

Эрдни Кагалтынов