Посольство РФ в Непале призвало россиян не выходить на улицу из-за протестов

Посольство РФ в Непале рекомендовало согражданам не выходить на улицы в Катманду. В городе идут протесты против запрета на работу соцсетей в стране.

В Катманду введен комендантский час. Есть информация о нескольких пострадавших, уточнили в посольстве. «В целях вашей безопасности настоятельно просим воздержаться от выхода на улицы до отдельного уведомления властей Непала»,— сказано в пресс-релизе диппредставительства.

4 сентября правительство Непала запретило работу нескольких известных социальных сетей и онлайн-платформ. В их числе — Facebook, Instagram, WhatsApp (все три принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), YouTube. Владельцы онлайн-ресурсов вовремя не подали заявки на официальную регистрацию. Старший партийный организатор правящей Коммунистической партии Непала Хит Радж Панди говорил, что блокировка соцсетей приведет к хаосу в стране. По данным СМИ, в ходе протестов погибли как минимум девять человек.