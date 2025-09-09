Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке

Информацию о том, что президент Непала Рам Чандра Паудел подал в отставку, не соответствует действительности. Об этом сообщил офис президента, передает India Today. Об уходе президента с поста журнал сообщал незадолго до этого. Утверждало, что такое решение президент принял из-за «Революции поколения Z».

Протесты в Непале начались 8 сентября из-за блокировки в стране социальных сетей. Однако требования протестующих — в основном молодых людей — свелись к отставке премьер-министра и смене курса правительства, которое митингующие считают коррупционным. В результате беспорядков, как писала India Today, погибли 22 человека. Еще около 500 пострадали.