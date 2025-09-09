АТОР: в Непале находятся не более 400 российских туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в Непале, где второй день продолжаются массовые протесты, находятся не более 400 туристов из России.

«В туркомпаниях, организующих путешествия в страну, сообщили, что на данный момент их туристов в Непале нет. По предварительной оценке, сейчас там могут находиться до 400 туристов из России, включая до 50 организованных путешественников»,— написано в сообщении АТОР.

В публикации также указано, что международный аэропорт Непала закрыт. В Катманду и некоторых других городах введен комендантский час. Посольство России в Непале настоятельно рекомендует воздержаться от выхода на улицы, а в случае экстренной необходимости звонить на номер круглосуточной связи диппредставительства: +977-9801047187.

Массовые протесты в Непале начались 8 августа из-за решения властей запретить использование популярных соцсетей и видеохостингов. Полиция открыла стрельбу по участникам акции в Катманду. По последним данным, погибли как минимум 22 человека, еще более 500 ранены. 9 августа протестующие ворвались в здание парламента, а также подожгли здание верховного суда. Премьер-министр Непала Шарма Оли и несколько министров ушли в отставку. Запрет на использование соцсетей отменен, при этом акции протеста не прекращаются.