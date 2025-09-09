Президент Непала подал в отставку на фоне беспорядков в стране

Президент Непала Рам Чандра Паудел вслед за премьер-министром страны Шарма Оли решил уйти в отставку, пишет India Today. Незадолго до этого, как сообщал Khabarhub, их обоих эвакуировали на вертолете в один из военно-учебных центров из-за продолжающихся в стране беспорядков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Непала Рам Чандра Паудел

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Президент Непала Рам Чандра Паудел

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

80-летний Рам Чандра Паудел занимает пост президента Непала с марта 2023 года. Прежде он возглавлял правящую партию «Непальский конгресс», работал заместителем премьер-министра и министра внутренних дел.

В связи с отставкой президента и премьера к нации в скором времени обратится начальник штаба армии Непала Ашок Радж Сигдел, пишет Times Now.

Акция «Революция поколения Z» началась 8 сентября из-за блокировки в Непале социальных сетей. Однако требования протестующих — в основном молодых людей — свелись к отставке премьер-министра и смене курса правительства, которое митингующие считают коррупционным. В результате беспорядков, как писала India Today, погибли 22 человека. Еще около 500 пострадали.

Лусине Баласян