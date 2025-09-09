Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Непал снял запрет на использование соцсетей после гибели участников протестов

Правительство Непала сняло запрет на социальные сети после протестов, в результате которых погибли 19 человек. Блокировка соцсетей также отменена, «теперь они работают», рассказал Reuters министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг.

Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли выразил сожаление из-за случаев насилия, добавив, что они стали следствием «влияния извне». Он также сообщил, что правительство выплатит компенсацию семьям погибших и предоставит бесплатное лечение пострадавшим. По его словам, будет создана следственная комиссия. В течение 15 дней ей предстоит выяснить причины массовых протестов, оценить убытки и предложить меры, позволяющие исключить повторение подобных инцидентов в будущем.

Деятельность нескольких известных социальных сетей и онлайн-платформ была запрещена в Непале в начале сентября. Решение было связано с тем, что владельцы онлайн-ресурсов не подали заявки на официальную регистрацию в установленный срок. С 28 августа 2025 года компаниям было дано семь дней для подачи заявок. Однако многие владельцы крупных мировых платформ проигнорировали требование властей Непала. После запрета крупные города охватили массовые протесты. Посольство РФ рекомендовало согражданам не выходить на улицы в Катманду. На пике протестов у здания парламента Непала прошла акция «Революция поколения Z», по итогам которой в столкновениях с полицией погибли около двух десятков человек, порядка 100 получили ранения.

Влад Никифоров

Массовые протесты в Непале против запрета соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Полиция поставила баррикады, через которые протестующие пытались прорваться

Полиция поставила баррикады, через которые протестующие пытались прорваться

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

В ряде районов Катманду введен комендантский час

В ряде районов Катманду введен комендантский час

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

