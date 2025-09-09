Непал снял запрет на использование соцсетей после гибели участников протестов

Правительство Непала сняло запрет на социальные сети после протестов, в результате которых погибли 19 человек. Блокировка соцсетей также отменена, «теперь они работают», рассказал Reuters министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг.

Премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли выразил сожаление из-за случаев насилия, добавив, что они стали следствием «влияния извне». Он также сообщил, что правительство выплатит компенсацию семьям погибших и предоставит бесплатное лечение пострадавшим. По его словам, будет создана следственная комиссия. В течение 15 дней ей предстоит выяснить причины массовых протестов, оценить убытки и предложить меры, позволяющие исключить повторение подобных инцидентов в будущем.

Деятельность нескольких известных социальных сетей и онлайн-платформ была запрещена в Непале в начале сентября. Решение было связано с тем, что владельцы онлайн-ресурсов не подали заявки на официальную регистрацию в установленный срок. С 28 августа 2025 года компаниям было дано семь дней для подачи заявок. Однако многие владельцы крупных мировых платформ проигнорировали требование властей Непала. После запрета крупные города охватили массовые протесты. Посольство РФ рекомендовало согражданам не выходить на улицы в Катманду. На пике протестов у здания парламента Непала прошла акция «Революция поколения Z», по итогам которой в столкновениях с полицией погибли около двух десятков человек, порядка 100 получили ранения.

Влад Никифоров