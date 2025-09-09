Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Премьер Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне беспорядков

Премьер-министр Непала Шарма Оли решил уйти в отставку для стабилизации обстановке в стране. Решение было принято на фоне продолжающихся в стране ожесточенных столкновений протестующих с полицией. В результате погибли 19 человек, беспорядки продолжаются.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Отставку непальского премьера Reuters подтвердил его помощник Пракаш Силвал. Прошение об отставке уже направлено президенту Непала Рам Чандра Пауделю, пишет AFP. Перед этим правительство решили покинуть министр внутренних дел Рамеш Лекхак, министр сельского хозяйства Рамнатх Адхикари, министр здравоохранения Прадип Паудель, а также министр спорта и молодежи Теджу Лал Чаудхари, отмечает NDTV.

Протестная акция «Революция поколения Z» 8 сентября была вызвана блокировкой в Непале социальных сетей. Однако помимо требования восстановить к ним доступ, протестующие раскритиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию и призвали премьер-министра к отставке. Несмотря на отмену блокировки соцсетей, беспорядки в стране не прекратились.

Изначально Шарма Оли исключал возможность отставки. Как пишет India Today со ссылкой на источники, он обратился к командующему армией Непала генералу Ашок Радж Сиделу и попросил его взять на себя ответственность за вышедшие из под контроля властей протесты. По данным издания, тот ответил, что армия сможет стабилизировать ситуацию, только если Шарма Оли покинет пост.

Лусине Баласян

Массовые протесты в Непале против запрета соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Десятки тысяч людей вышли на протесты после введения властями Непала запрета на деятельность ряда крупных соцсетей

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Демонстранты жгли машины, в том числе кареты скорой помощи

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Полиция поставила баррикады, через которые протестующие пытались прорваться

Полиция поставила баррикады, через которые протестующие пытались прорваться

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Ситуация обострилась после того, как участники протестов зашли в здание непальского парламента

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

По информации СМИ, полиция стреляла по участникам протестов боевыми патронами

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

В результате столкновений погибли не менее 19 человек. Пострадали более 250, среди них 28 полицейских

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие перед бронированной машиной

Протестующие перед бронированной машиной

Фото: Niranjan Shrestha / AP

В ряде районов Катманду введен комендантский час

В ряде районов Катманду введен комендантский час

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Демонстранты выкрикивали лозунги

Демонстранты выкрикивали лозунги

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Протестующие окружили бронированный автомобиль

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Убегающие от полиции протестующие буквально перепрыгивали через граничные стены

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Полиция применяла к протестующим слезоточивый газ и водометы

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Демонстранты в ответ закидывали полицейских камнями

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

