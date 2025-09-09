Премьер Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне беспорядков

Премьер-министр Непала Шарма Оли решил уйти в отставку для стабилизации обстановке в стране. Решение было принято на фоне продолжающихся в стране ожесточенных столкновений протестующих с полицией. В результате погибли 19 человек, беспорядки продолжаются.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Премьер-министр Непала Шарма Оли

Отставку непальского премьера Reuters подтвердил его помощник Пракаш Силвал. Прошение об отставке уже направлено президенту Непала Рам Чандра Пауделю, пишет AFP. Перед этим правительство решили покинуть министр внутренних дел Рамеш Лекхак, министр сельского хозяйства Рамнатх Адхикари, министр здравоохранения Прадип Паудель, а также министр спорта и молодежи Теджу Лал Чаудхари, отмечает NDTV.

Протестная акция «Революция поколения Z» 8 сентября была вызвана блокировкой в Непале социальных сетей. Однако помимо требования восстановить к ним доступ, протестующие раскритиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию и призвали премьер-министра к отставке. Несмотря на отмену блокировки соцсетей, беспорядки в стране не прекратились.

Изначально Шарма Оли исключал возможность отставки. Как пишет India Today со ссылкой на источники, он обратился к командующему армией Непала генералу Ашок Радж Сиделу и попросил его взять на себя ответственность за вышедшие из под контроля властей протесты. По данным издания, тот ответил, что армия сможет стабилизировать ситуацию, только если Шарма Оли покинет пост.

Лусине Баласян