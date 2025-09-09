Индия ввела режим повышенной готовности из-за протестов в Непале

На индийско-непальской границе введен режим повышенной готовности из-за массовых протестов в Непале, сообщила полиция Индии.

«Здесь (на границе с Непалом.—“Ъ”) установлен полицейский пост и развернуты силы. Мы находимся в режиме повышенной готовности и следим за ситуацией»,— сообщила полиция (цитата по Hindustan Times). Из-за усиленных мер безопасности приостановлено движение грузовиков через границу.

Массовые протесты в Непале начались 8 сентября из-за решения властей запретить использование соцсетей. В Катманду полиция открыла стрельбу по протестующим. Погибли как минимум 22 человека, пострадали около 500.

На второй день акций протеста митингующие подожгли здание парламента и ворвались в резиденцию премьер-министра Шарма Оли. Премьер и несколько министров подали в отставку. Запрет на соцсети отменен.