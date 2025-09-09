Протестующие в Непале подожгли здание верховного суда

Участники антиправительственных беспорядков в Непале подожгли здание верховного суда. Об этом сообщает местное издание Khabarhub.

По его данным, этот поджог знаменует «серьезное обострение беспорядков», вызывая обеспокоенность по поводу безопасности демократических институтов. Khabarhub отмечает, что с утра протестующие громят и поджигают дома политиков, правительственные учреждения и полицейские участки.

Протестная акция «Революция поколения Z» 8 сентября была вызвана блокировкой в Непале соцсетей. Протестующие также критиковали правительство за экономические проблемы и коррупцию и призвали премьер-министра Шарма Оли к отставке. Власти сняли запрет на использование соцсетей, но акции протеста продолжились. Сегодня премьер Непала подал в отставку. Протестующие проникли в здание парламента и подожгли его, министров эвакуируют на военных вертолетах. Во время беспорядков погибли более 20 человек.