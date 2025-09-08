Главные новости к утру 8 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни. «Очень скоро. В ближайшие пару дней»,— сказал президент США.

Дональд Трамп заявил, что руководители стран Европы прибудут в США для обсуждения мирного решения конфликта на Украине. «У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности»,— сказал президент США журналистам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больше стран понимают позицию РФ в конфликте с Украиной. «В мире (и раньше) было понимание первопричин СВО. И, конечно же, все усилия президента по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды. Действительно, становится больше тех, кто нас понимает»,— сказал он.

По данным «Ъ», президент РФ предварительно одобрил схему решения финансовых проблем госхолдинга «РусГидро» за счет моратория на выплату дивидендов, продления дальневосточной надбавки до 2035 года, половина которой пойдет на инвестиции «РусГидро», а также ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке. Совокупный эффект от этих мер оценивается почти в 450 млрд руб. до 2030 года.

Дефицит наиболее востребованных продуктов малотоннажной химии в РФ может составить 500 тыс. тонн к 2028 году. Речь идет в том числе о компонентах для аккумуляторов и добавках для полимеров. Сейчас наибольшую долю рынка занимает Китай, а российское производство сдерживается ограниченным внутренним спросом.

Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал удары РФ по Киеву 7 сентября эскалацией военного конфликта. «Россия, похоже, обостряет ситуацию: крупнейшее нападение за всю войну произошло на здание Кабинета министров Украины в Киеве»,— написал он.

Связанной с корпорацией AEON компании «Таймыргормаш», добывающей уголь Сырадасайского месторождения с запасами 5,7 млрд тонн, грозит банкротство. По данным «Ъ», разработку месторождения больше не планируется финансировать за счет кредитов и проект может быть законсервирован.

По итогам года 50 крупнейших рекламодателей на рынке ТВ-рекламы, представляющих финтех, ритейл или e-commerce, увеличат совокупную долю до 82%. Это рекордная концентрация рынка, считают аналитики.

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратурой подан антикоррупционный иск к бывшему замминистра энергетики, главе АО «Евразийский» Станиславу Светлицкому. Чиновник, ставший впоследствии фигурантом уголовных дел, с помощью экс-мэра столицы Дона Михаила Чернышева получил под контроль компанию «Ростовводоканал», которая позволила ему стать миллиардером и приобрести элитную недвижимость в столичном регионе.

Дональд Трамп считает, что договоренности по урегулированию конфликта в секторе Газа будут достигнуты в ближайшее время. «Я считаю, что у нас очень скоро будет сделка по Газе»,— сказал господин Трамп журналистам.