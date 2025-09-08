С Дона намыли миллиарды

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратурой подан антикоррупционный иск к бывшему замминистра энергетики, главе АО «Евразийский» Станиславу Светлицкому. По данным надзора, чиновник, ставший впоследствии фигурантом ряда резонансных уголовных дел, с помощью экс-мэра столицы Дона Михаила Чернышева получил под контроль компанию «Ростовводоканал», которая позволила ему стать миллиардером и приобрести элитную недвижимость в столичном регионе.

Станислав Светлицкий с 2008 по 2010 год занимал пост заместителя министра энергетики РФ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Иск, инициированный генпрокурором Игорем Красновым, рассмотрит Тверской райсуд Москвы. В его материалах, по данным “Ъ”, говорится, что Станислав Светлицкий и Михаил Чернышев совершили злоупотребления, распоряжаясь имуществом муниципального унитарного предприятия (МУП) «Водоканал» (см. справку). Рыночная стоимость активов организации превышала 4,6 млрд руб.

С октября 2006 года контроль над МУП установил холдинг «Евразийский», конечным бенефициаром которого через иностранные компании «Ларели Холдингс Лимитед» (Британские Виргинские острова) и «Лоана Инвестмент Лимитед» (Кипр) являлся бывший заместитель руководителя Ростехнадзора (с ноября 2005 по июнь 2006 года) и экс-замминистра энергетики Российской Федерации (с ноября 2008 по июнь 2010 года) Станислав Светлицкий.

Занимая высокопоставленные должности в Ростехнадзоре, Станислав Светлицкий, по данным Генпрокуратуры, имел доступ к информации о водогенерирующих компаниях по всей стране и их доходах, что давало ему возможность выбирать интересующее имущество для последующего обращения в собственность.

В период с 2004 по 2006 год он получил данные о крупнейшем в Южном федеральном округе водообеспечивающем предприятии и «вопреки интересам общества и государства решил им завладеть».

Для этого ответчик использовал Михаила Чернышева, являвшегося с 1993 по 2014 год главой Ростова-на-Дону и одновременно председателем городской думы. В июле 2005 года Михаил Чернышев преобразовал МУП в акционерное общество и создал на его базе ОАО «Производственное объединение "Водоканал города Ростова-на-Дону"» (ОАО «Водоканал»), держателем 100% акций которого являлся муниципалитет. Имущественный комплекс ОАО «Водоканал» образован за счет городского предприятия и включал в том числе производственные здания, насосные станции, земельные участки, очистные сооружения, водозаборы и водопроводные сети.

Затем глава города, действуя в интересах Станислава Светлицкого, как считает надзор, в январе 2006 года под предлогом привлечения дополнительных инвестиций и модернизации системы водоснабжения города обеспечил внесение изменений в программу приватизации муниципального имущества Ростова-на-Дону на 2006 год, в которую дополнительно включил продажу 100% акций ОАО «Водоканал» и передачу его промышленных мощностей, а также инженерных сетей.

Михаил Чернышев, полагают в Генпрокуратуре, в силу занимаемой должности и значительного опыта работы не мог не знать о законодательном запрете на приватизацию необходимой для функционирования жилищного фонда коммунальной инфраструктуры. Проект был направлен в городскую думу, подконтрольную тому же Михаилу Чернышеву, где он добился его единогласной поддержки.

Вместе с тем Михаил Чернышев инициировал проведение конкурса на лучший бизнес-проект по созданию нового коммерческого хозяйственного общества — ОАО «Вода Ростова».

В конкурсе же на приватизацию водоканала участвовали две структуры Станислава Светлицкого — АО «Евразийский» и ООО «НК Лизинг», а победителем было объявлено первое. Согласно же позиции Федеральной антимонопольной службы России, между участниками тендера было фактически заключено антиконкурентное соглашение, единственной целью которого являлось обеспечение победы АО «Евразийский», отмечает надзор.

По итогам конкурса выигравшая сторона при участии города создала ресурсоснабжающую компанию ОАО «Вода Ростова», уставный капитал которой составлял 1,5 млрд руб. В качестве вклада в основной фонд новой компании муниципалитет внес городское имущество в виде 100% акций ОАО «Водоканал» стоимостью 389,8 млн руб. Данная сумма приравнивалась к 24,85% обыкновенных именных ценных бумаг ОАО «Вода Ростова». В свою очередь, АО «Евразийский» взяло на себя обязательство внести в уставный капитал ОАО «Вода Ростова» 1,16 млрд руб.— 74,85% обыкновенных именных акций этого общества. В октябре 2006 года Станислав Светлицкий внес эту сумму на счет ОАО «Вода Ростова», но тут же, по данным Генпрокуратуры, вывел ее на подконтрольное ему АО МТЭК, которое являлось транзитной организацией по обналичиванию денежных средств в Москве. АО МТЭК, в свою очередь, полученные средства распределило между аффилированными организациями ответчика: ЗАО «Компания портфельных инвестиций» — 299,3 млн руб., ООО «АБВК-Эко» — 181 млн руб., «Меностар Холдингз Лимитед» (Кипр) — 47,2 млн руб., ОАО «Смоленский банк» (Московский филиал) — 45,8 млн руб., ООО «Банк "Народный кредит"» — 33 млн руб. Кроме того, часть денег, 90 млн руб., была переведена на личный счет супруги Станислава Светлицкого, а еще 106 млн руб.— его доверенному лицу Сергею Яшечкину.

Несмотря на это, местные власти под руководством Михаила Чернышева меры по защите интересов муниципалитета не приняли, в суд о принуждении АО «Евразийский» выполнить условия конкурса либо признании его незаконным не обращались.

Таким образом, полагают в Генпрокуратуре, Михаил Чернышев, как глава города, злоупотребил своим должностным положением, поскольку оказал содействие коммерческой структуре Станислава Светлицкого в установлении контроля над имущественным комплексом ОАО «Водоканал». Более того, контрольный пакет акций общества позволил Станиславу Светлицкому управлять ОАО «Водоканал», назначать и увольнять руководителей общества, определять стратегию его развития и прочее.

В ноябре 2008 года, став замминистра энергетики, Станислав Светлицкий инициировал реорганизацию ОАО «Водоканал» путем присоединения к нему ОАО «Вода Ростова».

Использовав свой статус, глава города Чернышев обеспечил согласование не имеющей экономического смысла сделки. По ее результатам было образовано АО «Производственное объединение "Водоканал г. Ростова-на-Дону"» (АО «Водоканал») с уставным капиталом 1,55 млрд руб. Его акции распределены между департаментом имущественных и земельных отношений Ростова-на-Дону (25,151%, или 38 984 000 штук) и АО «Евразийский» (74,849%, или 116 016 000 штук), которое ранее являлось основным акционером ОАО «Вода Ростова». В то же время при распределении акций нового юридического лица муниципальные чиновники проигнорировали, что ранее АО «Евразийский» не выполнило свои обязательства по внесению в уставный фонд ОАО «Вода Ростова» более 1 млрд руб., считает Генпрокуратура. Таким образом, заявленный основной капитал ОАО «Вода Ростова» в размере 1,55 млрд руб., по данным надзорного ведомства, не соответствовал действительности. Также при заключении сделки не была учтена кредиторская задолженность ОАО «Вода Ростова» в размере более 2,3 млрд руб. В 2014 году АО «Водоканал» было переименовано в АО «Ростовводоканал».

По данным Генпрокуратуры, Станислав Светлицкий средства в его развитие и модернизацию коммунальных сетей не вкладывал, зато использовал общество для личного обогащения. При ежегодной выручке общества 1,5 млрд руб. из городского, регионального и федерального бюджетов в 2006–2025 годах компании было выделено 22,4 млрд руб. на реконструкцию ее имущественного комплекса, компенсацию убытков и строительство водопровода с очистными сооружениями в Ростове-на-Дону и хуторе Дугино. При этом по целевому назначению федеральные средства Станислав Светлицкий не использовал, программу по модернизации оборудования и строительству новых гидротехнических сооружений не выполнял. Часть из данной суммы в размере 476 млн руб. он, по данным надзора, вложил в капитализацию своего бизнеса в Краснодарском крае, а также потратил на приобретение элитной недвижимости на территории Москвы и Московской области. Это четыре дома и три квартиры (общая площадь 2,5 тыс. кв. м), пять земельных участков (2 га) и два коммерческих помещения (313 кв. м). Другую часть — 47,2 млн руб.— он вывел на банковские счета в Швейцарии и Республике Кипр, резидентом которых является. Данные действия ответчика Генпрокуратура считает легализацией.

Надзор требует, чтобы суд арестовал активы Станислава Светлицкого (в том числе АО «Евразийский») и Михаила Чернышева, а акции «Ростовводоканала» вернул государству.

Николай Сергеев