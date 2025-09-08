Катализаторы ждут вложений

Дефицит наиболее востребованных продуктов малотоннажной химии в РФ может составить 500 тыс. тонн к 2028 году. Речь идет в том числе о компонентах для аккумуляторов и добавках для полимеров. Сейчас наибольшую долю рынка занимает Китай, а российское производство сдерживается ограниченным внутренним спросом.

Для покрытия дефицита отдельных видов малотоннажной химии необходимы новые мощности в объеме примерно 600 тыс. тонн в год с совокупным CAPEX 120–130 млрд руб. Об этом говорится в обзоре компании «ХимМед» с использованием данных MarketsandMarkets и MegaResearch. По прогнозам Минэкономики, к 2028 году в сегментах электролитов для аккумуляторов и электрохимических элементов, полимеров молочной кислоты и фармацевтических реагентов сформируется дефицит в 450–500 тыс. тонн в год. Авторы исследования отмечают, что запуск новых проектов целесообразно начать в 2026 году, но пока о них неизвестно.

К малотоннажной химии относится продукция с объемом выпуска до 10 тыс. тонн. По итогам первого полугодия 2025 года совокупная установленная мощность российских предприятий этого сектора превышает 7 млн тонн в год, следует из данных Минпромторга. В обзоре отмечается, что фактический выпуск оценивается в 5 млн тонн, средняя загрузка — не более 70%. Повышение уровня локализации и формирование новых цепочек по малотоннажной продукции — одно из ключевых направлений нацпроекта «Новые материалы и химия». Но, поясняют в «ХимМеде», невысокий внутренний спрос делает поставки менее рентабельными.

Рынок РФ традиционно зависим от зарубежных поставок малотоннажной химии. Но западные санкции с 2022 года, по данным АКРА, на 65% сократили импорт. При этом к 2025 году внутренний спрос сместился в четыре сегмента, где импортная зависимость была максимальной. Это реагенты для микроэлектроники, материалы для литийионных аккумуляторов, фармацевтические вещества, функциональные полимеры и добавки. Часть продукции российские компании смогли заместить, указывают эксперты. К сегментам, где доля российских аналогов превышает 50% рынка, относятся пластификаторы для ПВХ, отдельные растворители и спирты, некоторые композиционные отвердители и пищевые добавки.

Существенную часть малотоннажной химии в РФ поставляет Китай. По итогам 2024 года и первых месяцев 2025 года доля страны оценивается в 37–40% в денежном выражении и около 45% в натуральном. Для сравнения, в 2021 году доля КНР не превышала 28% в деньгах, подчеркивают в «ХимМеде». Увеличение поставок из Китая эксперты связывают с ростом скидок от местных производителей из-за избытка мощностей, а также с ослаблением рубля и благоприятным курсом юаня к доллару. В число сегментов, в которых доля поставщиков из КНР превышает 70%, входят добавки для полимеров, пигменты и красители, химия резины, агрохимические действующие вещества и материалы для микроэлектроники.

При этом российские производители, по мнению авторов исследования, в 2025 году получили новые экспортные возможности. В частности, уход из ЕАЭС и Центральной Азии западных брендов создает спрос на антикоррозионные ингибиторы и нефтесервисные пакеты. Антидемпинговые пошлины против КНР открывают ниши для исходных материалов катализаторов и PFPE-жидкостей (синтетических смазочных материалов) в Индии и Юго-Восточной Азии, зеленый тренд стимулирует спрос на биорастворители в Латинской Америке, говорится в обзоре. К тому же, отмечают аналитики, российские производители и дистрибуторы выигрывают у Китая в логистике за счет более короткого плеча внутри ЕАЭС, снижения тарифа на внутренний контейнерный груз и господдержки транспортировки автотранспортом, возможности использовать общую с клиентом оборотную тару и возвратные железнодорожные платформы.

Глава Rupec Дмитрий Семягин называет одной из наиболее важных для импортозамещения ниш катализаторы полимеризации и добавки к полимерам, которые дают пластикам уникальные свойства. По его словам, пока российские проекты в этой области есть только у «Газпром нефти» и СИБУРа. Он напоминает, что последний впервые в России запустил установку по производству гексена мощностью свыше 50 тыс. тонн в год и на его основе намерен производить в том числе необходимые на внутреннем рынке катализаторы. Источник “Ъ” в отрасли указывает, что ряд основных продуктов малотоннажной химии производился еще в СССР, но позднее технологии были утрачены и сейчас компании возвращаются к ним, дорабатывая с учетом современных технических возможностей.

Ольга Мордюшенко