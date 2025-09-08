Келлог назвал удары России по Украине эскалацией конфликта

Спецпосланник президента США Кит Келлог назвал удары по Киеву эскалацией военного конфликта. Об этом он написал в социальной сети X.

«Россия, похоже, обостряет ситуацию: крупнейшее нападение за всю войну произошло на здание Кабинета министров Украины в Киеве»,— написал он.

Господин Келлог отметил, что две недели назад он находился в здании Кабинета министров, которое, по данным украинской стороны, было атаковано.

Минобороны России сообщило, что 7 сентября нанесло массированный удар по военным объектам и авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины. Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре.