Песков: все больше стран стали понимать причины СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больше стран понимают позицию РФ в конфликте с Украиной. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В мире (и раньше) было понимание первопричин СВО. И, конечно же, все усилия президента по тому, чтобы рассказывать, объяснять это своим собеседникам, дают плоды. Действительно, становится больше тех, кто нас понимает»,— сказал господин Песков.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае заявил, что главной целью спецоперации на Украине является «искоренение причин украинского кризиса» и обеспечение безопасности России. По его словам, речь может идти и о «безопасности в Европе в целом».