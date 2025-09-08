В разрезе показалось банкротство

Связанной с корпорацией AEON компании «Таймыргормаш», добывающей уголь Сырадасайского месторождения с запасами 5,7 млрд тонн, грозит банкротство. Соответствующие заявления подали поставщик горной техники «Криптоний» и Архангельский морской торговый порт. По данным “Ъ”, разработку месторождения больше не планируется финансировать за счет кредитов и проект может быть законсервирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Арбитражный суд Красноярского края принял заявление о признании банкротом ООО «Таймыргормаш» (ТГМ), которое занимается добычей и транспортировкой угля Сырадасайского месторождения, следует из картотеки дел. Это один из северных проектов корпорации AEON. Согласно ЕГРЮЛ, 25% ТГМ владеет ООО «Печора Инвест» Александра Орехова, которого РБК называл главой угольного подразделения AEON. Остальные доли принадлежат ООО «Проф-Консалт», ООО «Резидент» и ООО «Формула МРП».

Первым заявление о банкротстве ТГМ подал поставщик горной техники «Криптоний», но, следует из картотеки дел, затем уведомил об отказе от заявления полностью или в части. В начале сентября ходатайство о вступлении в дело о банкротстве направило ООО «Архангельский морской торговый порт» (АМТП), взыскавшее с ТГМ долг по договору перевалки груза в размере 52,4 млн руб. и пени 7 млн руб. Заседание по делу о банкротстве ТГМ назначено на 6 октября. В ТГМ, АМТП и «Криптонии» комментарии “Ъ” не предоставили.

Сырадасайское месторождение расположено в 110 км от поселка Диксон Красноярского края, запасы оцениваются в 5,7 млрд тонн угля. Оператор разработки — ООО «Северная звезда», которое через ООО «Группа "Арктик Энерджи"» и ООО «Карбон» контролирует господин Орехов. Проект общей стоимостью 45 млрд руб. включает строительство разреза, обогатительной фабрики, угольного терминала «Енисей» и так далее. В «Арктик Энерджи» “Ъ” не ответили.

В отчетности ТГМ за 2024 год говорится, что компания столкнулась со снижением фактических объемов работ по сравнению с плановыми, согласованными с единственным заказчиком — «Северной звездой». Это привело к несоответствию затрат и доходов, учитывая значительную долю постоянных расходов (амортизация оборудования, зарплата, аренда и так далее), указывает ТГМ. Кроме того, говорится в отчете, сказываются удаленность места выполнения работ и условия Крайнего Севера. В результате на конец 2024 года непокрытый убыток ТГМ составил 2,32 млрд руб. Размер задолженности перед поставщиками, покупателями и принципалами — 5,98 млрд руб., прочие долгосрочные обязательства — 3,48 млрд руб., сказано в отчетности.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказывает, что северным активам AEON позволяют держаться на плаву только средства, которые генерирует «Воркутауголь», имеющая контракт на поставку угля «Северстали» до 2027 года, но их «катастрофически не хватает». В связи с этим, по словам источника, есть вероятность консервации Сырадасайского месторождения, включая разрез, фабрику и вторую очередь терминала «Енисей». Собеседник “Ъ” поясняет, что проект финансировался за счет кредитов, которые при текущей ставке собственник больше брать не намерен. По словам источника, первая очередь терминала «Енисей» мощностью 0,5 млн тонн в год не введена в эксплуатацию и не имеет необходимой инфраструктуры. Работа над проектом бухты Чайка около Диксона продолжается, но средств пока нет и есть сложности с землями и экологическими вопросами, добавляет собеседник “Ъ”. Ранее стало известно о ликвидации связанной с AEON компании — заказчика инвестиционной декларации порта Индига (см. “Ъ” от 3 сентября).

Старший юрист компании «Митра» Халимат Бостанова поясняет, что, если инициатор банкротства в процессе откажется от требований, новый кредитор может заявить требования в рамках возбужденного дела. Управляющий партнер «Бубликов и партнеры» Владимир Бубликов допускает, что и иные кредиторы будут подавать заявления о банкротстве ТГМ. По данным СПАРК, в 2025 году в отношении компании поданы иски с требованиями о взыскании более 400 млн руб.

Руководитель группы по банкротству Vegas Lex Валерия Тихонова отмечает, что банкротство, как правило, последняя стадия взыскания долга, когда надежды на получение всех средств почти нет и кредиторы рассчитывают на ограничительные меры, возврат, продажу активов и т. д. По словам управляющего партнера Novator Legal Group Вячеслава Косакова, теоретически можно избежать банкротства, если учредители или третьи лица привлекут инвестиции или предоставят займы. Но банки, по его словам, не стремятся финансировать таких должников: «Отрицательные чистые активы, убыточная деятельность и уже возбужденное дело о банкротстве существенно снижают инвестиционную привлекательность».

По словам собеседника “Ъ”, одна из проблем ТГМ — отсутствие американского оборудования для строительства обогатительной фабрики, а фундаментальные негативные факторы — снижение спроса на уголь в Китае, высокие кредитные ставки и дорогая транспортировка по Севморпути. Независимый эксперт Леонид Хазанов добавляет, что на проект также могла повлиять нехватка судов арктического класса для вывоза угля (см. “Ъ” от 24 октября 2023 года).

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина, Полина Трифонова