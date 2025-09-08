Вода денежку найдет

По данным “Ъ”, президент РФ предварительно одобрил схему решения финансовых проблем госхолдинга «РусГидро» (MOEX: HYDR) за счет моратория на выплату дивидендов, продления дальневосточной надбавки до 2035 года, половина которой пойдет на инвестиции «РусГидро», а также ускоренного внедрения рыночного ценообразования на Дальнем Востоке. Совокупный эффект от этих мер оценивается почти в 450 млрд руб. до 2030 года. По оценкам аналитиков, в результате реализации механизмов ежегодные доходы «РусГидро» могут увеличиться на 65–70 млрд руб.

Длившееся весь год обсуждение вариантов стабилизации критического финансового состояния «РусГидро» завершилось одобрением схемы поддержки компании. Меры включают продление механизма субсидирования потребителей электроэнергии Дальнего Востока за счет остальной части России, запрет на выплату дивидендов и увеличение доли продажи ГЭС в регионе по рыночным ценам, говорят источники “Ъ”, знакомые с итогами прошедшего 4 сентября совещания у президента РФ Владимира Путина.

Действие дальневосточной надбавки — механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня за счет оптового энергорынка — предлагается продлить с 2028 по 2035 год. Половина надбавки — около 15,2 млрд руб. в год — будет направляться на развитие энергетической инфраструктуры технологически изолированных энергосистем Якутии, Камчатки, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотского АО, где работает дорогая генерация на завозном топливе и крайне высока стоимость электроэнергии. Основные конечные получатели субсидии в этих регионах — энергокомпании «РусГидро».

«РусГидро» — основной владелец генерирующих активов на Дальнем Востоке, с 1 января регион отнесен ко второй ценовой зоне оптового энергорынка (Сибирь). Генерация «РусГидро» в регионе в последние годы терпит убытки, так как тарифная выручка не покрывает рост затрат на уголь и поддержание устаревших ТЭЦ.

Помимо этого, одобрено введение моратория на выплату дивидендов «РусГидро» до 2030 года. Вместо выплат акционерам (62,5% — у Росимущества, 12,37% — у ВТБ, 9,61% — у En+) чистая прибыль будет перераспределяться на текущую инвестпрограмму. Совокупный эффект до 2030 года предварительно оценивается 175,8 млрд руб.

Последняя поддержанная мера — ускорение либерализации цен на Дальнем Востоке. После расширения оптового энергорынка на Дальний Восток правительство планировало поэтапно отпускать цены в регионе: продажа электроэнергии по свободным ценам сейчас предусмотрена только для тепловой генерации, доля свободной продажи выработки ГЭС установлена в размере 2,5% и в течение времени должна постепенно увеличиваться. Но правительство предложило увеличить объем продаж электроэнергии и мощности дальневосточных ГЭС по рыночным ценам с 2,5% до 100% уже с 2026 года (с сохранением регулируемых тарифов для населения). По оценкам регуляторов, это должно сформировать для «РусГидро» дополнительные маржинальные доходы на рынке на сутки вперед (основной сектор торговли электроэнергией). Эффект для компании до 2030 года оценивается в 141,2 млрд руб.

В «РусГидро» и Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает важнейшим инструментом, направленным на рост экономических показателей компании, увеличение доли продажи электроэнергии, выработанной ГЭС. По словам эксперта, с одной стороны, это логичный шаг в интеграции Дальнего Востока в оптовый энергорынок, а с другой — мера позволит избежать дополнительного роста цены мощности при реализации крупных инвестиций, необходимых для мероприятий, предусмотренных генсхемой в части развития гидроэнергетики. Направление части дальневосточной надбавки на инвестиции, продолжает господин Сасим, обеспечит источник финансирования для инвестпроектов в изолированных энергосистемах. При этом, добавляет он, важным фактором эффективности этой меры будет повышение контроля за эффективностью внедряемых с применением этого инструмента технических решений, имея в виду их влияние на снижение цен на электроэнергию в будущем. Отказ от выплаты дивидендов также позволит повысить инвестиционный потенциал госкомпании, что в условиях срыва конкурсов по строительству новой генерации на Дальнем Востоке выглядит своевременным и логичным решением, отмечает эксперт.

В целом, по оценкам Сергея Сасима, предлагаемый комплекс мер позволит увеличить доходы «РусГидро» ежегодно на 65–70 млрд руб., что сопоставимо с чистой прибылью компании. «Конечно, только указанных мер недостаточно, чтобы решить все проблемы холдинга, однако в комплексе с другими прорабатываемыми направлениями поддержки это решение — ощутимый шаг в направлении улучшения финансового состояния компании»,— говорит эксперт.

