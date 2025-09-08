Трамп: договоренности по конфликту в Газе будут достигнуты в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп считает, что договоренности по урегулированию конфликта в секторе Газа будут достигнуты в ближайшее время.

«Я считаю, что у нас очень скоро будет сделка по Газе»,— сказал господин Трамп журналистам.

Ранее «Хамас» объявил о готовности вернуться к переговорам о прекращении огня и освобождении заложников. До этого Дональд Трамп потребовал от палестинского движения принять его условия по урегулированию конфликта, назвав это «последним предупреждением».