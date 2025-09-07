Главные новости за выходные 6-7 сентября

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в колонке для «Ъ» усомнился в версии правоохранительных органов ФРГ о том, кто стоит за подрывами трубопроводов «Северный поток–1» и «Северный поток–2».

В Киеве загорелось здание правительства. Местные власти заявили, что пожар начался после падения обломков БПЛА. Минобороны РФ сообщило, что предыдущей ночью были поражены два предприятия в городе, однако «по другим объектам в границах Киева удары не наносились».

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба уходит в отставку. Правящая коалиция оказалась в ситуации утраты большинства в обеих палатах впервые за 70 лет.

В Минобрнауки подготовили правила определения предельного количества платных мест в вузах на 2026/27 учебный год. Регулирование коснется как государственных, так и частных вузов.

Российская вакцина от рака прошла доклинические исследования. Она готова к применению, сейчас в ФМБА ждут разрешение от Минздрава на ее клиническое использование, заявила руководитель агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Корпорация Microsoft предупредила, что пользователи облачной платформы Azure могут столкнуться с проблемами в работе сервиса. Причиной назвали повреждение кабеля в Красном море.

Обвиненный в хищении бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин написал заявление на руководителя московского Союза адвокатов МЭКА, который обвинил его в пропаже 3,8 млн рублей. Экс-чиновник утверждает, что заявитель сам похитил у него автомобиль Cadillac.

Папа Римский Лев XIV причислил к лику святых компьютерного гения Карло Акутиса, скончавшегося в возрасте 15 лет. Юноша использовал технологии для популяризации религии, чем заслужил прозвище «Божий инфлюэнсер».