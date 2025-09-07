NHK: премьер-министр Японии Сигэру Исиба подает в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение об уходе в отставку, чтобы сохранить единство правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Фото: Eugene Hoshiko / Pool / Reuters Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

По данным вещателя, о своем намерении Сигэру Исиба объявит сегодня на пресс-конференции в официальной резиденции премьер-министра.

Многие члены ЛДП выступают за отставку господина Исибы после провальных выборов в верхнюю и нижнюю палаты парламента. Правящая коалиция Японии оказалась в ситуации с утратой большинства в обеих палатах впервые за 70 лет. В понедельник должны быть обнародованы результаты опроса внутри ЛДП по проведению досрочных выборов председателя партии (этот пост также занимает Сигэру Исиба). Согласно данным NHK, это решение поддержали уже 130 из 295 парламентариев от ЛДП.

По данным СМИ, премьер не захотел дожидаться результатов партийного голосования. Хотя ранее он заявлял, что не станет уходить в отставку, так как должен закончить свои обязанности, включая решение вопроса с американскими пошлинами на японские товары. Господин Исиба занимает должность главы правительства меньше года — с 1 октября 2024 года.

